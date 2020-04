Alors que de nombreuses villes et communes ont déjà commandé des masques en tissu, certains s'interrogent sur l'efficacité du coton, peut-on lire mardi dans les pages du Tijd.

L'Association des villes et communes flamandes (VVSG) demande au gouvernement fédéral de clarifier rapidement les choses. De nombreuses villes ont fait le choix du coton, tel que recommandé notamment sur le site faitesvotremasquebuccal.be approuvé par le SPF Santé publique. Mais, on discute en coulisses de la réelle efficacité des masques buccaux en coton, laine et soie, révèle journal. Selon certains, les masques artisanaux ne devraient pas être fabriqués en fibres naturelles.

La VVSG souhaite interpeller le gouvernement fédéral à ce sujet, car la confusion jette le trouble sur les initiatives des villes et des communes.