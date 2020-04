Professeur à l’UCLouvain, chef de clinique à St-Luc et spécialiste des maladies infectieuses, Jean-Luc Gala est un habitué des terrains épidémiques (Ebola notamment). Nous évoquons avec lui les questions du moment (prévention, traitement et vaccin) et les innombrables rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Le Dr Jean-Luc Gala est l'Invité du samedi de LaLibre.be.

Déjà plus de 5.000 décès en Belgique. Partagez-vous certaines critiques émises ?

...