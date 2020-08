JOY, un site pour informer les enfants et leurs parents sur le Covid-19 Santé Valentine Van Vyve

Un enfant sur trois a peur de tomber malade et deux enfants sur trois ont peur pour leur famille et leurs amis. Un enfant sur trois et plus de quatre adolescents sur dix sont plus stressés.Ces chiffres sont issus d’une large enquête (#jongerenovercorona) réalisée sur le bien-être psychosocial des enfants en Flandre durant la crise du coronavirus.