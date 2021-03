Ces derniers jours, plusieurs pays ont suspendu l'usage du sérum anti-Covid produit par la société pharmaceutique anglo-suédoise à la suite de cas de thrombose. L'EMA a réitéré mardi qu'il n'y avait aucune indication selon laquelle les vaccins étaient à l'origine des caillots sanguins.

"Le comité est parvenu à une conclusion scientifique claire: il s'agit d'un vaccin sûr et efficace", a déclaré la directrice exécutive de l'EMA, Emer Cooke, lors d'une visioconférence.

Une fois de plus, l'Agence européenne des médicaments a rappelé que les bénéfices du vaccin AstraZeneca étaient bien plus grands que les risques.

D'après les analyses réalisées, le vaccin n'est pas lié à une augmentation du risque de thrombose et de caillots sanguins". L'EMA souligne toutefois qu'il n'est pas possible "d'exclure définitivement l'existence d'un lien" entre la vaccination AstraZeneca et ce genre d'effets secondaires et recommande d'en informer les patients lors de la vaccination.

