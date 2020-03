Le centre de crise national et le SPF Santé Publique tiennent quotidiennement une conférence de presse, depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Y sont annoncés les données importantes des dernières 24 heures, comprenant le nombre de nouveaux cas, d'hospitalisations, de décès et de sorties de l'hôpital.

Le nombre d'hospitalisations a fait un bond ces dernières 24 heures: 434 personnes supplémentaires sont soignées dans les hôpitaux en Belgique depuis ce mardi 24 mars. "C'est une augmentation significative", a réagi Emmanuel André. "Il est clair aujourd'hui que nous ne sommes pas encore au pic de l'épidémie. C'est extrêmement important de maintenir les mesures de confinement".



Le nombre de décès s'est également amplifié de façon importante ces dernières 24 heures. 56 personnes ont perdu la vie, ce qui porte à 178 le nombre total de décès: "Les décès pris en compte viennent notamment des hôpitaux mais aussi des maisons de repos". e port du masque en rue: il n'est pas nécessaire de porter un masque en rue. Cela peut donner une fausse impression de protection".



"Les chiffres d'aujourd'hui montrent qu'il est d'une importance capitale que les mesures soient respectées", a ajouté Benoît Ramacker. "Nous devons tenir bon, nous n'avons pas le choix. C'est en agissant ensemble qu'on va pouvoir limiter les conséquences du virus".

Au sujet d'un possible renforcement des mesures, les experts ont préféré se montrer prudents. "Les mesures actuelles ont été décidées jusqu'au 5 avril. Ce qu'il faut maintenant c'est les respecter. On ne va pas encore parler d'une prolongation. C'est à chacun à prendre ses responsabilités et à respecter les mesures actuelles", a décrété Benoît Ramacker.