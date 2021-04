Ce mardi après-midi, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a rendu son avis sur le vaccin Johnson & Johnson contre le Covid-19. Pour rappel, son utilisation est suspendue aux Etats-Unis et en Europe en raison de l'apparition rare de graves caillots sanguins. Les autorités américaines avaient rapporté six cas de femmes ayant présenté des caillots sanguins en association avec de bas niveaux de plaquettes, dont un cas mortel, dans les deux semaines suivant une injection de ce vaccin.

Finalement, l'Agence européenne du médicament a réagi ce jeudi et a conclu qu'il existe un lien possible entre le vaccin Johnson & Johnson et de rares cas de caillots associés à des niveaux bas de plaquettes sanguines. Elle indique qu'un avertissement devrait être ajouté sur la notice du produit, bien que ces événements doivent être considérés comme de très rares effets indésirables du vaccin.

L'EMA estime que la combinaison rapportée de caillots sanguins et de plaquettes sanguines basses est très rare et que les avantages globaux du vaccin Johnson & Johnson dans la prévention du Covid-19 l'emportent sur les risques d'effets secondaires.