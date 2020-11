L'épidémie de coronavirus provoque l'organisation d'un sommet extraordinaire à l'ONU Santé AFP Le sommet se tiendra pendant deux jours à New York.

© Shutterstock

L'Assemblée générale de l'ONU a décidé jeudi d'organiser les 3 et 4 décembre à New York un sommet extraordinaire sur la pandémie de Covid-19 pour renforcer la coordination internationale, qui devrait se tenir a priori surtout de manière virtuelle. Discuté depuis juin à l'initiative du Mouvement des pays non alignés, ce sommet est convoqué au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement, précise une résolution adoptée par 150 des 193 pays de l'Assemblée générale. Aucun membre n'a voté contre.