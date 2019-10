On s’y attendait, mais les chiffres officiels ont été diffusés jeudi par Sciensano, l’Institut belge de la santé : les trois vagues de chaleur qu’a connues la Belgique cette année ont été meurtrières. Que ce soit pendant ou juste après ces périodes caniculaires, des décès supplémentaires ont été enregistrés sur notre territoire, malgré l’activation du Plan forte chaleur. Et cela, dans tous les groupes d’âge, même si les plus forts pourcentages se retrouvent sans surprise parmi les plus de 85 ans.