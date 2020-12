La Belgique est à la pire place des pays ayant connu le plus lourd tribut sur le plan humain et économique, selon une étude américaine.

L’étude semble implacable. Elle dresse un bilan terrifiant de la gestion politique de la crise du Covid en Belgique. Selon cette étude, menée par trois chercheurs américains et publiée par l’Institute for New Economic Thinking (Inet), nos responsables politiques auraient sacrifié des vies pour sauver (en vain) l’économie du pays. La Belgique serait même le pire élève en la matière avec près de 1 200 décès par million d’habitants (au moment de la publication). Or, toujours selon cette étude, ce sacrifice se serait révélé inutile puisque, au final, la Belgique afficherait un PIB en chute de près de 30 % au deuxième trimestre 2020 par rapport à 2019.