"C’était super !". Voilà ce que s’est tout bonnement exclamée Méline De Corte, juste après la ponction d’ovocytes réalisée sous hypnose par l’équipe du service de gynécologie et andrologie des Cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. "Je me souviens très bien de mes premiers mots après la ponction, nous raconte la jeune femme de 28 ans, en présence de ses complices d’aventure, le Pr Céline Pirard, gynécologue, et de l’infirmière-chef, Catherine Rousseau.