"Les animaux, en particulier les animaux sauvages, sont la source de plus de 70% de toutes les maladies infectieuses émergentes chez les humains, et nombre d'entre elles sont causées par de nouveaux virus", soulignent dans un communiqué commun l'OMS, l'Organisation mondiale de la Santé animale et le Programme environnemental de l'Onu.

La transmission à l'homme du virus du Covid par ce biais est une des théories favorisée par les experts mandatés par l'OMS.