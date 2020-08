L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a dit vendredi espérer que la pandémie de Covid-19 dure moins longtemps que la pandémie de grippe espagnole de 1918 qui en deux ans fit des dizaines de millions de morts.

"Nous espérons en terminer avec cette pandémie en moins de deux ans. Surtout si nous pouvons unir nos efforts (...) et en utilisant au maximum les outils disponibles et en espérant que nous pourrons avoir des outils supplémentaires comme les vaccins, je pense que nous pouvons y mettre un terme dans un délai plus court que la grippe de 1918", a affirmé le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse.