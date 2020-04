Quelle commune dispose déjà de masques ? Quelle entité en a commandé ? Laquelle se sent démunie ? L'Union des villes et communes de Wallonie souhaite créer un cadastre pour éclaircir la situation, et surtout "qu'aucune commune ne soit laissées désarmées dans la lutte contre le coronavirus".



Le 21 avril, l’Union des villes et communes avait lancé un appel aux autorités supérieure pour une distribution de masques (« community masks » ou masques en tissu) pour l’ensemble de la population belge.

Ce vendredi 24 avril, le Conseil national de sécurité y a répondu favorablement en précisant que « les autorités fédérales et fédérées s'engagent à fournir gratuitement à chaque citoyen au moins une protection en tissu normé couvrant la bouche et le nez ».

"Force a été de constater toutefois que la réponse en termes de "distribution" ne viendrait pas des autorités supérieures mais bien des villes et communes elles-mêmes, davantage agiles dans la proximité. En effet, bon nombre d’entre elles, seules ou en regroupement supracommunal, ont passé "commande" pour obtenir le plus prestement possible des masques pour leurs citoyens", précise l'UVCW



L’autorité régionale, sur demande de l’UVCW et à l’initiative du ministre des Pouvoirs locaux, prévoit, quant à elle, un soutien financier aux villes et communes (7, 3 millions) dans l’achat de masques pour leur population, reconnaissant et soutenant ainsi le rôle essentiel et moteur des pouvoirs locaux dans cette crise sanitaire.

L’UVCW, en collaboration avec le Ministre des Pouvoirs locaux, lance dès lors un sondage pour cadastrer le plus rapidement possible la situation et aider les communes qui en auraient besoin à s’orienter au mieux dans leur recherche et distribution de masques.

Les communes doivent répondre au songage d'ici le 30 avril. Une circulaire en ce sens vient d'être envoyée aux 262 communes wallonnes.