Dans une enquête, publiée le 29 juillet 2019, par la revue Nature Microbiology, des scientifiques ont noté l’accroissement d’une bactérie résistante à la plupart des antibiotiques disponibles sur le marché. La Klebsiella pneumoniae peut en effet provoquer des infections impossibles à traiter chez l’être humain. "C’est une bactérie que tout le monde a dans son système digestif, en soi, ce n’est pas la bactérie en elle-même qui est dangereuse. Mais lorsqu’elle cause des infections, que ce soit urinaire, digestive ou autre, elle peut être très résistante. Ce qui suscite l’intérêt, c’est que cette étude démontre une hausse de la présence de cette bactérie résistante aux antibiotiques dans les hôpitaux. Donc à cause de ça, les infections sont plus difficiles à traiter, et le taux de mortalité chez les patients est plus élevé", indique Alexia Verroken, responsable adjointe du laboratoire de microbiologie aux cliniques Saint-Luc.

(...)