La Belgique aura dépensé des millions d’euros dans un traitement contre le Covid probablement aussi peu efficace… qu’un placebo ! Pourtant, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait prévenu notre gouvernement… En vain. Notre ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (SP.A), a signé un deal de 4,3 millions d’euros avec la compagnie pharmaceutique Gilead qui en échange lui a livré le médicament aux vertus douteuses.

La bonne nouvelle, c’est que la Belgique possède désormais un stock stratégique du médicament remdesivir. La mauvaise ? Ce médicament ne fonctionne probablement pas, et la Belgique était prévenue avant de passer sa commande. À la mi-octobre, l’OMS partageait, via communiqué et conférence de presse, les conclusions d’une étude menée sur 2 000 patients Covid qui indiquait que le remdesivir n’avait pas d’effet significatif sur les chances de survie des patients. "Il ne réduit pas la durée des hospitalisations, ni le nombre de patients nécessitant un respirateur", précisait le communiqué du 15 octobre.