Comme Dirk Devroey, Pierre Van Damme a tout de même regretté que l'on n'ait pas réagi plus tôt face à l'arrivée du nouveau variant britannique, postulant qu'une prise en main précoce aurait permis d'écarter immédiatement tout risque de catastrophe. "Nous aurions dû confiner la Belgique plus tôt, nous aurions pu opter pour un lockdown en décembre", a-t-il conclu dans une interview àfaisant écho aux propos du professeur de médecine générale de la VUB . "Nous sommes actuellement dans une situation semblable à un seau sur le point de déborder, encore quelques gouttes et c'est trop tard."