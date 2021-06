Ce contrat portait sur une base initiale de 150 millions de doses à livrer en 2021 (une vaccination complète nécessite deux doses). Un premier contrat avait déjà assuré la livraison de 160 millions de doses aux 27. Les 150 millions de doses qui viennent s'ajouter sont attendues "à partir du 3e trimestre 2021 jusqu'en 2022", a précisé un porte-parole de la Commission, Stefan De Keersmaecker.

Via cet achat, la Commission veut procurer aux États membres "des vaccins adaptés au virus (aux variants, NDLR) ainsi que des vaccins à usage pédiatrique et des rappels de vaccin", a-t-il ajouté.

Après s'être assurée d'un large portfolio de vaccins à technologies différentes, dans le but de vacciner rapidement une grande part de la population adulte de l'UE contre la Covid-19, l'UE prépare en effet depuis quelques mois l'étape suivante: l'éventuelle nécessité de faire des piqûres de rappel chez des personnes déjà vaccinées, d'adapter les produits à de nouveaux variants problématiques, et l'élargissement de la vaccination vers les plus jeunes. Pour cela, la Commission a annoncé miser sur les vaccins à ARN messager, comme celui de BioNTech-Pfizer et celui de Moderna. Cette dernière société a cependant des capacités de production plus limitées.

En mai dernier, l'exécutif européen avait conclu dans cette optique un nouveau contrat avec BioNTech-Pfizer, portant sur 1,8 milliard de doses (option comprise) pour le compte de tous les États membres de l'Union, attendues entre fin 2021 et 2023, avec possibilité d'adapter le produit aux variants.

Selon le "Vaccine tracker" de l'ECDC, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, un peu plus de 360 millions de doses de vaccin contre la Covid-19, toutes sociétés confondues, ont déjà été livrées aux 27. Plus de la moitié (55%) de la population adulte (18 ans et +) de l'Union a au moins déjà reçu une dose.