Au rayon dépenses, on pointe essentiellement une explosion des factures d’équipements de protection. "On a acheté beaucoup de matériel (surtout des masques et des blouses) et à des prix parfois décuplés", témoigne Stéphane Olivier, directeur général de l’hôpital Ambroise Paré, à Mons. "Il y a également des dépenses supplémentaires en traitement des déchets, en aménagement des locaux ou en heures supplémentaires", signale Yves Smeets, directeur général de la fédération Santhea (hôpitaux publics). Ou en désinfection des locaux et en durée d’hospitalisation plus longue que d’habitude en soins intensifs, ajoute Unessa, la fédération des hôpitaux catholiques.

Aux cliniques universitaires Saint-Luc, le directeur financier Philippe Dehaspe n’a pas observé une hausse importante des dépenses de ressources humaines, en raison de la flexibilité du personnel soignant ou autre, qui a "comblé les trous". "On a juste engagé quelques intérimaires. Par contre, j’évalue le surcoût en équipements de protection à 1 ou 1,5 million d’euros." Il aurait pu être encore plus élevé s’il n’y avait pas eu de pénurie, pense Philippe Dehaspe. "On n’a pas pu acheter tout ce qu’on voulait."