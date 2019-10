Si elles avaient été détectées et traitées à temps, au moins la moitié de toutes les pertes de vision pourraient être évitées, selon les initiateurs de le Semaine de la vision qui se déroule du 5 au 12 octobre. Toujours d'après eux, près de la moitié des Belges ont des problèmes visuels, mais ne font presque rien pour y remédier. D'où la nécessité de cette campagne de sensibilisation qui vise à encourager tous les Belges à réaliser un test visuel. "C'est une nécessité, car notre mode de vie rend le risque de déficience visuelle particulièrement élevé", déclare à ce propos Thierry Segaert, secrétaire général de l'A.P.O.O.B. et lui-même opticien-optométriste à Ottignies.

1 personne sur 3 n'a jamais testé sa vision auparavant

S'il faut en croire les chiffres de l’édition précédente de "La Semaine de la Vision", en Belgique, une personne sur trois seulement avait déjà subi un examen de la vue dans sa vie. Et plus de la moitié d'entre eux n'ont pas fait vérifier leurs yeux au cours des cinq dernières années.

Un constant étonnant alors que les plaintes, souvent liées à la lumière bleue des écrans, s'avèrent de plus en plus fréquentes. "Voir flou ou avoir des yeux douloureux, brûlants, sensibles ou rouges, c'était le cas dans près de la moitié des examens préalables effectués l'an dernier (42 %), font remarquer les responsables de cette initiatives. Un quart de toutes les personnes testées ont été référées à un ophtalmologue".

Autre constat suite à cette opération : près de la moitié des personnes testées ont reçu le conseil de faire vérifier la puissance de leurs verres de lunettes ou de leurs lentilles de contact. Seulement 30 % de toutes les personnes testées avaient une vision parfaite, avec ou sans lunettes ou lentilles de contact.

La croissance du globe oculaire entraîne une mauvaise vision

"Une certaine nonchalance de la part des Belges dans le domaine du contrôle des yeux, mais aussi notre manière d’utiliser notre vision font que le besoin de lunettes et de lentilles de contact augmente sensiblement, constatent les opticiens et optométristes. Plus que jamais, nous regardons à courte distance vu que notre vie est désormais régie par des smartphones et des écrans ou encore parce que nous lisons trop dans des pièces mal éclairées".

"Notre vie moderne et quotidienne stimule la myopie, souligne encore Thierry Segaert. De plus, la myopie fait que le globe oculaire à tendance à s’allonger. Votre vision est la première à être affectée et, à long terme, elle peut également nuire à la santé des yeux. A ce moment-là des mesures seront nécessaires, mais il est plus facile de prévenir que de guérir. La Semaine de la Vision espère sensibiliser les Belges à faire contrôler leur vision, afin d'anticiper les problèmes et les plaintes. Beaucoup de personnes ne réalisent qu'après un contrôle à quel point leur acuité visuelle a diminué. Lorsqu'ils finissent par porter des lunettes ou des lentilles de contact, non seulement ils voient mieux, mais ils se sentent aussi mieux, plus sûrs en voiture ou à vélo par exemple."

Même en l'absence de problèmes oculaires apparents, il est donc important de faire vérifier régulièrement sa vue afin que des mesures puissent être prises à temps en cas de problème.

Voici q uelques conseils de prévention :

1. La lumière LED - et surtout la lumière bleue - des écrans d'ordinateur, des smartphones, des téléviseurs et des tablettes est particulièrement fatigante pour les yeux. Suivez donc la règle 20-20 : détournez votre regard de votre écran pendant au moins 20 secondes toutes les 20 minutes, de préférence vers un objet situé à une distance de plus de 20 pieds - ou plus de 6 mètres. Ainsi, vos yeux se reposent et vous pourrez continuer à travailler sans conséquence négative.

2. Avant le screening visuel, veillez à boire suffisamment et de bien vous reposer. La fatigue et le manque d'hydratation peuvent provoquer une sécheresse oculaire, ce qui peut affecter le contrôle visuel.

3. Il est indiqué de faire examiner vos yeux une fois tous les 2 à 3 ans si vous portez des lunettes. Si vous portez des lentilles, il est préférable de faire contrôler vos yeux au moins une fois par an.

4. Y a-t-il des maladies (héréditaires) dans votre famille comme le glaucome, la dégénérescence maculaire ou le diabète ? Il est alors conseillé de prévoir une visite régulière chez l'ophtalmologue.

5. Vous avez plus de 40 ans ? Faites vérifier régulièrement votre tension intraoculaire.

6. Les légumes verts comme les épinards, certains choux et le brocoli sont très riches en lutéine et peuvent vous aider à garder vos yeux en bonne santé. Les aliments riches en carotène comme les carottes, les mangues, les myrtilles, le lait et les œufs y contribuent également.

Pour un contrôle de vision sans engagement, du 5 au 12 octobre, les opticiens-optométristes participant à la Semaine de la vision ouvrent leurs portes. Plus d'infos : https://www.semainedelavision.be/fr