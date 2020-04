Le directeur de la branche européenne de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), a déclaré jeudi que malgré le risque persistant de turbulences causées par le coronavirus dans la région, il est temps d'adapter et d'assouplir progressivement les mesures. Hans Kluge a également avancé six conditions nécessaires à l'opération de la transition par les gouvernements.

"Ne vous y méprenez pas, malgré ce beau temps printanier, nous sommes toujours en pleine tempête. Dans plusieurs pays, l'impact n'est pas encore totalement perceptible, alors que dans d'autres, le nombre de nouvelles infections au Covid-19 est en baisse", a affirmé le Belge Hans Kluge, directeur de la branche européenne de l'OMS, lors d'une conférence de presse diffusée en ligne depuis Copenhague.

Le nombre d'infections en Europe continue d'augmenter. "Au cours des dix derniers jours, le nombre d'infections confirmées en Europe a presque doublé pour atteindre près d'un million", explique M. Kluge. Près de la moitié du nombre de cas liés au Covid-19 à travers le monde est enregistrée en Europe.

Si certains pays comme l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la France et la Suisse ont connu une évolution encourageante, cette tendance positive est atténuée par les taux élevés d'infections dans d'autres pays tels que la Grande-Bretagne, la Turquie, l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie, avertit Hans Kluge.

"Les prochaines semaines seront cruciales pour l'Europe. Il est impératif que nous restions vigilants", déclare Hans Kluger, tout en assurant qu'il n'y aura "pas de retour rapide à la normale".

Le directeur belge fixe certaines conditions à respecter avant que les gouvernements ne puissent se lancer dans l'assouplissement des mesures et la levée des restrictions. Ainsi, le nombre de contaminations au SARS-Cov-2 doit être sous contrôle et les autorités doivent être en mesure d'identifier et d'isoler les nouveaux cas d'infection. De plus, les risques de nouvelles contaminations doivent être minimisées au sein des environnements vulnérables et particulièrement dans les maisons de repos, les centres de santé mentale et les lieux de vie surpeuplés. Des mesures préventives doivent également être mises en place sur les lieux de travail et les infections "importées" de l'étranger doivent être maîtrisables. Enfin, le directeur de l'OMS Europe exhorte les gouvernements et les autorités à donner une voix aux communautés et à les impliquer dans une transition de sortie de crise. Il invite ceux n'étant pas en mesure d'assurer ces conditions à reconsidérer l'assouplissement des mesures.

"Le Covid-19 est impitoyable et s'est montré capable de submerger rapidement même les plus solides des systèmes de santé en Europe. Si les pays n'ont pas de stratégie de lutte, que votre personnel de santé n'est pas formé, équipé et protégé, que vos citoyens ne sont pas informés et responsabilisés grâce à des informations fondées sur des preuves, la pandémie se propagera dans les communautés, les entreprises et les systèmes de santé, emportant avec elle des vies et des moyens de subsistance", ajoute Hans Kluge.

Le Dr Catherine Smallwood, responsable des urgences sanitaires au sein de l'OMS, a insisté en fin de conférence sur les précautions à prendre lors des visites dans les maisons de repos. "Nous devons étendre les dépistages aux maisons de repos afin d'y empêcher l'entrée du virus et de protéger les résidents ainsi que le personnel soignant", dit-t-elle en assurant que l'accélération du nombre de tests de dépistage a déjà permis une amélioration considérable. Si elle a également affirmé qu'un cas confirmé de Covid-19 sur 13 concerne le personnel soignant, elle invite toutefois à nuancer ce chiffre en avançant qu'il est probable que ces professionnels soient davantage dépistés.