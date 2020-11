Le Centre européen de prévention et de contrôle de maladies (ECDC) a exprimé jeudi son inquiétude face aux mutations du virus Sars-CoV-2 observées au Danemark, après la contamination de visons. Le virus qui passe de l’homme au vison et vice versa, se répand rapidement dans les élevages et accumule les mutations. Le 5 novembre, le Danemark a rapporté que 214 personnes ont été infectées par un variant du virus lié au vison, ainsi que des infections dans plus de 200 élevages. Au nord de la péninsule du Jutland, douze personnes ont été infectées par des souches "Cluster 5" cumulant quatre mutations de la protéine S. Si ces nouveaux variants du Sars-CoV-2, qui offrent plus de résistances aux anticorps, se répandent largement dans la population, "cela pourrait potentiellement affecter l’efficacité globale des vaccins en développement", avertit l’ECDC par communiqué. Et de souligner que l’établissement d’un "réservoir de virus" parmi les visons pourrait engendrer des variants problématiques. Des études approfondies sont requises pour établir la nature de ces mutations et leur possible implication sur l’efficacité du vaccin, mais aussi la réinfection, la propagation et la sévérité du virus

Le Danemark fait abattre 17 millions de visons

Le Danemark a opté pour la solution radicale de l’éradication des 17 millions de visons d’élevage, y compris ceux se trouvant hors du Jutland. "Nous avons une grande responsabilité envers notre population. Mais avec cette mutation constatée du virus, nous avons une plus grande responsabilité aussi envers le reste du monde car un virus muté risque de se propager au-delà de nos frontières", avait justifié la semaine dernière la Première ministre Mette Frederiksen. Depuis, le caractère hâtif et disproportionné de la décision, ainsi que sa légalité, fait l’objet de vifs débats.

L’ECDC invite pour sa part à renforcer les tests autour des élevages partout dans l’Union européenne, de même que ceux menés sur les visons et à préparer des stratégies de réponse.