Le variant indien, on le sait, est très contagieux. Mais peut-il voyager sur des raisins indiens, vendus chez nous, en Belgique ? C'est la question que se posaient Daniel et sa compagne après avoir fait leurs courses et avoir vu que leurs raisins provenaient d'Inde, relate RTL Info.

Alors qu'en est-il ? "Qu'ils viennent d'Afrique du Sud, d'Inde ou du Brésil, il n'y a pas de danger", a expliqué à nos confrères de RTL Info Yves Van Laethem. "Même s'ils viennent extrêmement rapidement. Il n'y a actuellement pas de preuve que le coronavirus puisse perdurer sur un matériel inerte pendant plusieurs jours".

"Si quand bien même il y avait une présence du virus sur le grain de raisin, il serait mort depuis longtemps. Ce mode de transmission par la voie orale, par le contact avec un objet, n'a jamais été clairement démontré", insiste-t-il.