Oui. Les cas d'événements thromboemboliques (thromboses et embolies pulmonaires) constatés suite à l'administration du vaccin restent extrêmement peu nombreux. En Belgique, six cas ont été rapportés sur plus de 190.000 vaccins administrés, soit un ratio de 0,003 %. Alors qu'entre 0,03 % et 0,04% des femmes belges prenant la pilule courent le risque de souffrir d'une thrombose veineuse, selon les données de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de la santé.

Le vaccin développé par AstraZeneca contre le Covid-19 est au cœur d’une véritable tempête médiatique, depuis quelques jours. En cause : les cas d’événements thromboemboliques (thromboses et embolies pulmonaires) observés dans plusieurs pays d’Europe sur des personnes à qui ledit vaccin avait été administré.

Sommé de s’expliquer en commission Santé de la Chambre, mardi, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (SP.A) a tenu à relativiser le risque couru, en avançant que sur les 17 millions de personnes ayant reçu une dose de ce vaccin en Europe et au Royaume-Uni, 15 personnes avaient développé une thrombose veineuse profonde, et 22 une embolie pulmonaire, soit 0,0002 % du nombre total de personnes concernées.

