Désormais, quelque 8 500 personnes sont décédées dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 dans notre pays. Les démographes, sur base des données transmises par Statbel, s’attachent dès à présent à étudier la surmortalité, c’est-à-dire un niveau de mortalité anormalement élevé. Les experts qualifient déjà la situation actuelle "d’exceptionnelle". Comment peuvent-ils le déterminer ? En comparant les décès journaliers de toutes causes observés en ce moment à la moyenne de ces mêmes décès observés au cours de la même période pour les années précédentes. On fait l’hypothèse qu’il s’agit là des décès attendus, c’est-à-dire ceux qui seraient survenus au cours des premiers mois de l’année 2020 sans Covid-19. Un rapport entre le nombre de décès observés et le nombre de décès attendus significativement supérieur à 1 traduira une situation de surmortalité. Un rapport de 2 signifie par exemple qu’il y a deux fois plus de personnes qui meurent que la normale. En pourcentage, une surmortalité de 130 % signifie que pour 100 personnes qui seraient décédées en temps normal, 230 personnes sont mortes.

1. Quelle conclusion peut-on déjà tirer à ce stade de l’épidémie en Belgique ?