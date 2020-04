Cinq capsules vidéos racontent ce que vivent les plus jeunes en confinement. Dix d'entre eux se sont confiés à la caméra Skype de Lalibre.be. Un rendez-vous quotidien de ce samedi 25 avril à mercredi prochain, le 28.

Le confinement, inédit par sa forme, avait donné l’envie à l’équipe de La Libre Belgique d’ouvrir l’espace de parole à ses lecteurs. C’est pourquoi, depuis le début de notre vie de confinés, nous recueillons les témoignages de ceux qui nous lisent, dans nos colonnes, et sur notre plateforme "Et vous, comment allez-vous à l'époque du coronavirus ?".

Très rapidement, cependant, il nous est apparu que les jeunes, aussi, auraient sans doute beaucoup de choses à nous dire. Et pour cause, ils sont enfermés avec leurs parents, sans “plus aucun contact avec le monde réel”. Et si la formule parait légèrement exagérée, elle émane pourtant d’un de nos très sérieux interviewés, Othman, 13 ans – qui se languit de voir de la verdure, et qui rêve prosaïquement d’aller chez le coiffeur.

Dix jeunes, enfants et adolescents de 5 à 19 ans ont répondu aux questions des journalistes de La Libre.

Et alors que les premières mesures du déconfinement se profilent et, avec elles, une remise en marche progressive des écoles, on profite de ces derniers jours de confinement complet, avec tout le monde à la maison, pour visionner une série des cinq vidéos intitulée, comme le dit, à juste titre, l’expression du sens commun : “La vérité sort de la bouche des enfants”.

Dans ce premier épisode, Théo, Lauriane, Clémence, Zoé et les autres répondent à la question : c'est quoi le coronavirus ?

Arthur, 13 ans, en a même fait une chanson et réalisé un clip qui veut tout dire : "Corona, casse-toi".