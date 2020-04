Dix jeunes, enfants et adolescents de 5 à 19 ans ont répondu aux questions des journalistes de La Libre.

Et alors que les premières mesures du déconfinement sont dessinées et, avec elles, une remise en marche des écoles, on profite de ces derniers jours de confinement complet avec tout le monde à la maison, pour visionner une série des cinq vidéos intitulée, comme le dit, à juste titre, l’expression du sens commun: “La vérité sort de la bouche des enfants”.

Dans cet épisode 4, on évoque comme le confinement souligne le fait que les amis manquent. La sociabilisation, on ne vit pas sans !