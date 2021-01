Régulièrement, la question de l’apport de la vitamine D et du zinc resurgit dans le cadre du Covid-19. Et fait débat. Certains scientifiques, de plus en plus nombreux, soutiennent en effet qu’une supplémentation en vitamine D chez des personnes âgées mais aussi immunodéprimées pourrait, non pas remplacer le vaccin bien sûr, mais les aider à ne pas développer des formes sévères de la maladie. Et donc diminuer la mortalité. Ainsi, récemment, 73 experts francophones et 6 sociétés savantes françaises (dont la Société française de pédiatrie et la Société française de gériatrie et gérontologie) appelaient à donner un supplément en vitamine D à l’ensemble de la population française, en particulier aux personnes âgées et à risque.