La Belgique a dépassé le cap des 500 décès, ont annoncé le centre de crise et le SPF Santé publique dans leur bilan quotidien. Lundi, 513 décès étaient dénombrés, soit 160 supplémentaires au cours du week-end, tandis que 11 899 cas de Covid-19 ont été confirmés par un test de laboratoire.

La progression du nombre d’hospitalisations (4 524 au total) et d’admissions en soins intensifs (927) liées à la maladie a légèrement ralenti au cours des dernières 24 heures. "On n’est pas au pic (de l’épidémie) mais à ce qu’on appelle le point d’inflexion. Cela veut dire que la force de l’épidémie commence à diminuer grâce aux efforts que nous avons tous réalisés ces 15 derniers jours", a affirmé le porte-parole Emmanuel André. En clair, complète son collègue Steven Van Gucht, le nombre de cas avérés et d’hospitalisations reste haut et va probablement continuer à monter ces prochains jours, mais la mesure à laquelle cela augmente diminue. "C’est extrêmement important de maintenir ces efforts", ont ajouté les porte-parole - maintenant mais aussi les prochaines semaines. "Ce n’est pas parce que la courbe s’infléchit légèrement aujourd’hui qu’elle ne peut pas reprendre si nous relâchons nos efforts."

Pour l’épidémiologiste Marius Gilbert (ULB), si le nombre de nouveaux patients en soins intensifs continue à décroître au même rythme dans les prochains jours - actuellement, on est à un doublement des admissions en 5 jours, contre environ 2 jours au début de l’épidémie -, on pourrait atteindre le pic en début de semaine prochaine, avec un maximum entre 1100 et 1200 personnes en unité de soins intensifs (USI), avant une décrue. Actuellement, 927 des 1 795 lits USI Covid sont occupés (53 %). À cela, il faut encore ajouter plus de mille lits pour les patients non-Covid. Reste à voir s’il n’y aura pas un effet rebond suite au week-end (les chiffres n’arrivent pas de manière aussi fluide) comme la semaine passée.

Le nombre de décès, pas une surprise

Quant au nombre important de décès, ils ne sont, hélas, pas une surprise, selon les porte-parole fédéraux. "Et nous allons encore en avoir", prévient le Dr Emmanuel André. "Nous savons que ce virus est très dangereux pour les personnes d’un âge élevé, rappelle le virologue Steven Van Gucht. Et en Belgique il y a beaucoup de personnes au-dessus de 80, 90 ans. Et, de fait, le nombre de morts est relativement important. On voit aussi dans les statistiques que la grande partie des décès se trouve chez les plus de 80-90 ans, un peu moins sur les plus de 70 ans, et cela diminue chez les catégories d’âge plus jeunes. Cela explique pourquoi nous voyons relativement beaucoup de décès. Ce n’est pas une surprise, mais, naturellement, chaque décès est un de trop, et nous faisons tout pour que cela reste le plus bas possible. C’est la raison pour laquelle toutes ces mesures sont en place."

Pour l’infectiologue Jean-Luc Gala (UCLouvain), ce nombre fait "malheureusement partie de l’évolution de la pandémie. On sait que, à terme, une grande partie de la population va être au contact du virus et une petite proportion de celle-ci (le groupe à risque) développera des symptômes sévères justifiant une hospitalisation. Ce qu’on observe actuellement n’est donc en rien étonnant : les patients hospitalisés en soins intensifs sont des gens qui ont des multipathologies, d’un âge avancé…. En outre, ce type de complication (associée au Covid, mais qui ne lui est pas spécifique), appelée syndrome de détresse respiratoire aiguë ou SDRA, est difficile à soigner. Si vous considérez que les personnes qui en souffrent sont affaiblies par des pathologies chroniques, souvent multiples, et que leur âge leur confère une protection moins bonne qu’une personne plus jeune face à ce type d’infection, la conjonction de tous ces facteurs est ce qui sous-tend la mortalité actuellement observée". Qui n’est d’ailleurs aucunement supérieure à celle des autres pays.

"Qualité très haute" du traitement