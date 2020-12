Cédric Blanpain est le 25e chercheur de l'Université libre de Bruxelles à recevoir le prix. Cédric Blanpain étudie les cellules souches au cours du développement embryonnaire, de l'homéostasie et de la réparation des tissus ainsi que leur connexion avec le développement et la progression des cancers. Il a marqué plusieurs avancées - en particulier liées aux cancers du sein et de la peau.

Le Roi remettra officiellement le prix le 16 décembre au Palais des Académies au professeur Blanpain, mais également au professeur Bart Loeys de l'université d'Anvers pour ses recherches cliniques menant à la compréhension, au diagnostic et au traitement des maladies génétiques affectant les vaisseaux sanguins.

Depuis 1933, la Fondation Francqui décerne le Prix Francqui - le prix scientifique belge le plus prestigieux - à un chercheur belge de moins de 50 ans "ayant apporté à la science une contribution importante dont la valeur a augmenté le prestige de la Belgique".