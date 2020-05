Le coronavirus a-t-il été créé dans un laboratoire ou est-il d'origine naturelle ? © AFP Santé05:22 Valentin Dauchot

Le scénario est idéal, les méchants tout trouvés. Discrètement installé au cœur de l’Institut de virologie de Wuhan, un groupe de scientifiques chinois crée de toutes pièces un virus particulièrement contagieux pour l’homme. Avec son laboratoire P4 de sécurité maximale conçu pour héberger les souches virales les plus dangereuses de la planète, le lieu est optimal. On y trouve plus d’un millier de virus manipulables à souhait, une poignée d’experts réputés de la chauve-souris, et une cheffe de projet expérimentée ayant déjà travaillé sur un coronavirus issu du chiroptère en 2015.