Le coronavirus a-t-il déjà fait des ravages par le passé? Interrogé par nos confrères du Nieuwsblad, le virologue Marc Van Ranst a livré ses impressions.

L'expert a évoqué la "grippe russe" qui avait fait plus de 1,5 million de morts entre 1889 et 1890. Cette grippe, venue de Russie (d'où son nom), avait par la suite touché toute l'Europe. Et selon Marc Van Ranst, il s'agissait très probablement d'un coronavirus, comme il le confie à nos confrères flamands: "En 1889, certains spécialistes disaient qu’il était impossible qu’il s’agisse d’une grippe. Et je n’y crois pas non plus. Selon les analyses, le monde avait déjà affaire à une pandémie de coronavirus. Il faudrait étudier les poumons des victimes de l’époque, mais c’est une piste plausible".

Le virologue pointe des similitudes entre les deux épidémies, au niveau des symptômes: “Fatigue extrême, fièvre, toux, maux de tête. Des sources russes évoquaient également la perte du goût et de l’odorat.”

A noter que cette hypothèse n'aurait rien de surprenant quand on sait qu'il existe diverses formes de coronavirus, avec trois qui se sont avérées particulièrement sévères en ce début de 21e siècle: le SARS-CoV qui a sévi entre 2002 et 2004; le MERS-CoV à partir de 2012 et puis le nouveau coronavirus (que l'on connaît aujourd'hui) SARS-CoV-2 et mieux connu sous l'appellation Covid-19.