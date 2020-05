Découvrez les dernières informations concernant la situation du coronavirus dans le monde.

AMERIQUE

Etats-Unis

Aux Etats-Unis, le nouveau coronavirus a fait 638 nouveaux décès en 24 heures et le bilan s'élevait dimanche soir à 97.686 morts, selon un comptage quotidien de l'université Johns Hopkins. Le nombre de cas confirmés dans le pays atteint 1.641.585, selon cette université basée à Baltimore (est).

Les Etats-Unis sont le pays du monde le plus affecté par la pandémie de Covid-19, tant en nombre de morts qu'en nombre de cas.

Amérique latine

L'épidémie de nouveau coronavirus a fait plus de 40.000 morts en Amérique latine et aux Caraïbes depuis son commencement, selon un comptage effectué dimanche par l'AFP sur la base de données officielles. Avec 22.666 morts et 363.211 cas confirmés, le Brésil est de loin le pays le plus touché par le Covid-19 dans la région, suivi par le Mexique (7.394 morts pour 68.620 cas) et par le Pérou (3.456 décès pour 119.959 cas).

Malgré la catastrophe sanitaire dans son pays, le deuxième dans le monde en nombre de cas confirmés, le président brésilien Jair Bolsonaro a participé dimanche à un rassemblement avec ses partisans, bravant les normes sanitaires et les règles de distanciation physique.

Le chef de l'Etat, opposé aux règles de confinement édictées par la plupart des autorités locales au Brésil, s'est présenté devant le palais présidentiel à Brasilia avec un masque blanc sur le visage. Mais il l'a vite enlevé pour saluer la foule, serrer des mains et enlacer ses partisans. Il a même porté un enfant sur ses épaules.

Le nombre de morts en Amérique latine et aux Caraïbes a doublé en deux semaines. Selon l'Organisation internationale du travail (OIT) et la Commission économique pour l'Amérique latine (Cepal), la crise économique découlant de la pandémie devrait faire 11,5 millions de nouveaux chômeurs dans la région cette année.

EN EUROPE

Pays-Bas

Pas moins de 147 employés ont été testés positifs au nouveau coronavirus Covid-19 dans un abattoir néerlandais dans la ville de Groenlo, confirment les autorités dimanche.

Sur ces personnes infectées, 79 vivent dans une ville allemande frontalière et 68 aux Pays-Bas. Seuls 25 des 657 employés de l'abattoir, appartenant à la société Vion, n'ont pas subi de test, selon les pouvoirs locaux.

Vendredi, les autorités avaient ordonné la fermeture de l'abattoir et placé 600 employés en quarantaine.

Des douzaines d'employés de Vion avaient déjà été infectés dans d'autres branches de la société en Allemagne. L'entreprise détient des abattoirs en Allemagne et aux Pays-Bas employant 12.000 personnes pour un chiffre d'affaires de 5,1 milliards d'euros.

Les syndicats dénoncent les conditions de logement des employés qui auraient contribué à la propagation du virus. Nombreux sont des migrants et vivent des dans espaces confinés en groupe. Dans la plupart des cas, les agences d'intérim leur fournissent un logement, comme c'est aussi le cas en Allemagne.

Les autorités de la ville ont prié Vion et les agences d'intérim d'améliorer les conditions de vie dans ces logements de sorte que les personnes infectées puissent observer une quarantaine de manière sûre.

EN ASIE

Japon

Le gouvernement japonais devrait lever lundi l'état d'urgence encore en place dans les dernières régions de l'archipel où il est en vigueur, dont Tokyo, et permettre ainsi le redémarrage graduel de la troisième économie du monde, alors que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 ne cesse de ralentir dans le pays. L'état d'urgence avait été déclaré le 7 avril dans Tokyo et six autres régions, avant d'être étendu à l'ensemble du Japon dans un contexte de forte accélération du nombre de nouveaux cas quotidiens depuis la fin du mois de mars.

Initialement prévue jusqu'au 6 mai, la mesure d'exception avait ensuite été prolongée jusqu'au 31 mais le reflux a incité le gouvernement à lever l'état d'urgence de manière anticipée, le 14 mai dans 39 des 47 préfectures que compte l'archipel puis à faire de même jeudi à Kyoto et Osaka.

Lundi, le pays enregistrait officiellement,en date de dimanche, 16.581 cas d'infection depuis le début de la pandémie, un chiffre en augmentation de seulement 31 unités en 24 heures, et comptait au total 830 décès.

L'état d'urgence ne permet pas au Japon d'imposer un confinement semblable à ceux mis en place en Europe ou aux Etats-Unis mais simplement d'inciter les Japonais à rester chez eux et les commerces à garder leur rideau baissé, une demande qui semble avoir été assez largement suivie par la population au cours des dernières semaines.