Le premier cas de coronavirus en Belgique a été diagnostiqué le 4 février 2020. Il s’agissait d’un Belge asymptomatique de 54 ans, rapatrié de Wuhan, en Chine. Depuis, les informations se multiplient sur le virus, sur les décisions politiques belges, sur le nombre de cas...

Mais quelles sont les quatre informations primordiales à garder en tête ?





1. Le nombre de cas de coronavirus en Belgique

Ce 17 mars 2020, on compte 1243 patients belges détectés contaminés :

756 en Flandre,

153 à Bruxelles,

303 en Wallonie,

31 cas sans lieu de résidence connu.

A l’heure actuelle, en Belgique, 10 malades infectés par le coronavirus sont décédés, en majorité des personnes âgées de plus de 70 ans. 15 des cas confirmés ont, entre-temps, quitté l’hôpital. La propagation du virus étant rapide, de nouveaux cas sont détectés chaque jour et le nombre de personnes infectées va continuer à croître de jour en jour. Si ce sont les individus plus âgés qui décèdent principalement du coronavirus, les autres tranches d’âges sont également concernées par la forme grave de la maladie : les 40-50 ans sont d’ailleurs fort touchés par l’épidémie.

Le taux de mortalité du covid-19 est d’environ 2%. Une étude réalisée sur 72 314 cas confirmés, suspects, diagnostiqués cliniquement et asymptomatiques de la pneumonie virale rapporte que 80.9 % des cas sont “bénins”, 13,8 % des cas sont considérés comme “graves” et 4,7 % des cas sont “critiques”. Par ailleurs, le taux de létalité de l’infection passe de 0,2 % pour les individus de moins de 40 ans à 14,8 % pour les individus de plus de 80 ans. Ce n’est pas pour autant que les autres tranches d’âges peuvent passer outre les consignes de sécurité : en France, 38 % des passages en réanimation concernent les moins de 65 ans.





2. Le confinement est imposé en Belgique

Nous ne sommes pas en situation de lock down (c’est-à-dire un blocage complet, comme en Italie). Les Belges sont actuellement en phase 2 renforcée, durant laquelle, si les mesures de confinement sont respectées, la dispersion et la multiplication du coronavirus en Belgique peuvent être contenues.

Il est donc demandé de :

rester chez soi afin d’éviter un maximum de contact en dehors de leur famille proche (sauf pour se rendre au travail ou pour les déplacements indispensables). L’activité physique en plein air est autorisée et même recommandée. Elle peut s’exercer avec les membres de la famille vivant sous le même toit et un ami. Les sorties en famille vivant sous le même toit sont autorisées,

conserver une distance raisonnable entre les individus,

se laver régulièrement les mains,

utiliser des mouchoirs en papier à jeter après utilisation dans une poubelle fermée,

en l’absence de mouchoir, éternuer dans son coude,

ne pas donner la main, embrasser ou étreindre d’autres personnes,

faire particulièrement attention aux groupes considérés comme étant à risque (seniors, patients diabétiques, personnes immunodéprimées, individus souffrant de maladies pulmonaires, cardiaques ou rénales, etc.),

3. Les magasins, les écoles et l’horeca sont fermés, mais pas les magasins d’alimentation

De nombreux magasins ferment en Belgique, pour limiter la transmission interhumaine du virus. Nike, Paris XL, Promod, Apple, Vandenborre, Fnac, Extra, Décathlon, JBC, Ikea, Torfs, Maniet Luxus, etc. font notamment partie des commerces qui ont décidé de fermer leurs portes. Néanmoins, ils encouragent les consommateurs à acheter en ligne et se sont engagés à maintenir les commandes en ligne déjà passées.



Parallèlement, le gouvernement de la Première ministre Sophie Wilmès a décrété la fermeture de toutes les écoles, des cafés, des restaurants et des discothèques pour limiter la transmission du virus. En outre, tous les événements, quel que soit leur taille, sont annulés.

En revanche, les magasins alimentaires restent ouverts. Puisqu’il vaut mieux éviter les contacts sociaux, mieux vaut faire des réserves, pour éviter de retourner trop souvent dans les grandes surfaces. Il est aussi déconseillé d’aller faire ses achats avec ses enfants, et ce afin qu’un nombre minimum de personnes se croisent.



4. Les animaux domestiques ne transmettent pas le coronavirus

En Belgique comme ailleurs, les centres SPA et les refuges pour animaux sont débordés par le nombre d’abandon de chiens, chats et autres de propriétaires peu scrupuleux. L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) précise qu’il n’existe actuellement aucune preuve que les animaux de compagnie puissent transmettre le COVID-19. Cette rumeur a été causée par la mise en quarantaine de tous les animaux de Hong Kong à cause d’un chien testé positivement au SARS-Cov-2. Néanmoins, le chien n’a été testé que faiblement positif au coronavirus et n’a développé aucune maladie. En outre, aucune transmission n’a été constatée.



