Le coronavirus montre les limites d’un secteur à bout de souffle: "Maintenant qu’on m’écoute, je ne vais pas me gêner" © AFP Santé02:28 Maryam Benayad Tom Guillaume

Stephanie, Cathy, Pascale, Amaury, Said, Koen sont en première ligne dans cette crise sanitaire que traverse la Belgique. Certains exercent dans des cliniques privées, d’autres dans le service public. Tous travaillent dans le milieu hospitalier. Leurs journées et leurs nuits sont pareilles : interminables, faites de cris, de larmes, d’émotion et de fatigue. Une fatigue qu’ils traînent depuis longtemps, avouent-ils aisément.