Système D en pleine crise de l'épidémie du coronavirus: des Hongkongais fabriquent eux-mêmes leurs masques de protection en raison de la rupture de stock dans les pharmacies dévalisées à chaque réassort. Pour faire face à cette pénurie, les hongkongais se tournent vers le DIY (acronyme de Do It Yourself en anglais, qui se traduit littéralement par "faire soi-même"), en fabriquant leur propre masque de protection. "J'ai trouvé les matériaux: un mouchoir en tissu, un fil de fer et un élastique, que j'ai assemblés", explique à l'AFP Judy, 73 ans, un masque fait maison sur la bouche alors qu'elle fait ses courses dans le quartier de Wanchai.

Ce marché parallèle profite aux marchands de tissus. Dans une rue du quartier populaire de Sham Shui Po, les acheteurs marchandent dans le vacarme des machines à coudre. Leurs créations, des masques de protection colorés, sont accrochées à l'extérieure des petites boutiques.

Le prix des masques a flambé à Hong Kong en raison de la pénurie et de la réticence du gouvernement à contrôler les prix ou recourir au rationnement, comme à Macao et Taïwan.

Le prix d'un pack de 50 masques chirurgicaux est de 300 dollars hongkongais (soit environ 36 euros), alors qu'une boîte de masques respiratoires de type N95 s'élève à 1.800 dollars hongkongais (presque 214 euros).