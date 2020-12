Le Covid-19 a-t-il supplanté le virus de la grippe, quasi absent jusqu'ici? Trois scientifiques avancent plusieurs explications Santé07:10 Laurence Dardenne

© Shutterstock

A une période de l'année où l’on pourrait commencer à craindre la grippe, où l’on aurait dû affronter les bronchiolites, bronchites, RSV (virus respiratoire syncytial) et autres affections respiratoires, il n’y en a plus, depuis des mois, que pour le Covid. Comme si le nouveau coronavirus avait évincé tous les autres. Et l’on ne croit pas si bien dire... Cela se traduit en effet dans les chiffres, comme nous le confirment trois scientifiques qui avancent divers éléments d’explication.