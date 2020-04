Avec Bruno Humbeeck, psychologue, spécialiste, notamment, de la famille, on se penche sur un sondage récent qui met en lumière la manière dont les grands-parents sont affectés par la séparation avec leurs petits-enfants.

Nonante pour-cent des grands-parents ne voient plus leurs petits-enfants depuis le début du confinement pour des raisons associées à la distanciation sociale. Et, à la fois, plus de la moitié des personnes interrogées ne se considèrent pas comme des personnes à risques. Que disent ces chiffres ?