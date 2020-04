"Nos médecins sont prêts à reprendre une activité la plus normale possible et le plus vite possible, assure le Dr Philippe El Haddad, directeur général médical du groupe hospitalier Chirec. Cela fait un mois et demi qu’une grande partie d’entre eux n’ont pas opéré et soigné les gens. Il est temps que cette activité reprenne”. Son ton déterminé naît d’“une grande inquiétude” : “Nos services d’urgences recevaient entre 110 et 140 malades par jour ; or, actuellement, on est à 60 en moyenne. On ne peut pas croire que la population est moins malade maintenant qu’avant et qu’il n’y a plus comme maladie que le Covid. Où sont passés les patients qui venaient pour de la traumatologie, des problèmes abdominaux, des infections urinaires,…? Lorsqu’on va déconfiner, je crois qu’il va y avoir un phénomène de rebond ou de pic d’autres pathologies qu’il va falloir résorber tout en espérant que le Covid ne monte pas en puissance”.

Le Conseil national de sécurité (CNS) l’a annoncé vendredi : les activités hospitalières hors-Covid 19 pourront redémarrer à partir du lundi 4 mai. “Tout le monde est prêt à recommencer, poursuit le Dr El Haddad, mais, pour le moment, nous n’avons pas d’instructions claires sur la reprise de l’activité. Parler de reprise graduelle, ça ne veut rien dire. Lorsque les consultations seront rouvertes, les gens vont venir. Il faudra s’occuper de tout le monde”.