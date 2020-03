La Belgique a dépassé dimanche les 1000 cas de contaminations au coronavirus.

Cent septante-deux nouveaux cas positifs ont été rapportés, sur un total de 1279 échantillons, soit un taux de 7 %. Quatre-vingts personnes résident en Flandre, 68 en Wallonie et 17 à Bruxelles. Le nombre global est à présent de 1 058 cas dans le pays ; 651 en Flandre ; 284 en Wallonie et 103 à Bruxelles. Le SPF Santé publique a également annoncé qu’une cinquième personne - de 88 ans - était décédée du coronavirus. Un chiffre sans doute provisoire puisque, en fin de journée, le virologue Marc Van Ranst annonçait 5 décès supplémentaires, une information non confirmée par le SPF Santé.