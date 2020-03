Le Maroc suspend les vols vers et au départ de la Belgique pour limiter la propagation du coronavirus, selon le média morrocoworldnews.com qui cite le ministère marocain des Affaires étrangères.

La mesure vaut également pour les Pays-Bas, l'Allemagne et le Portugal et a été prise en concertation avec les gouvernements de ces pays. Elle entrera en vigueur dimanche à minuit. La durée de l'interdiction de vols vers et au départ des pays concernés n'a pas été précisée. En février, le Maroc avait été l'un des premiers pays à annuler les liaisons directes avec la Chine. L'Italie, l'Espagne, l'Algérie et la France avaient ensuite été logés à la même enseigne. Huit contaminations au coronavirus ont été détectées au Maroc, une personne en est décédée.

Des résidents belges bloqués

Des résidents belges sont bloqués au Maroc après la décision de Rabat de suspendre les vols vers la Belgique. "Nous sommes des dizaines bloqués au Club Med d'Agadir", témoigne cette résidente belge d'origine marocaine sans information de son tour-opérateur TUI et dans l'attente éventuelle d'une solution proposée par Europe Assistance. Un vol était en principe prévu demain/dimanche. Celle-ci revient d'un voyage privé de quinze jours et s'est arrêtée au Club Med d'Agdir d'où elle espérait regagner la Belgique. Le Maroc avait déjà suspendu vendredi ses liaisons avec la France. Deux-cents Parisiens se trouvent également au Club Med d'Agadir et une solution les concernant semblait compromise. Une réunion était en cours samedi au Club Med d'Agadir.

Personne n'était disponible samedi aux Affaires étrangères pour commenter la situation. "Ici, c'est un peu la panique", a commenté la résidente belge.