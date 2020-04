Le port du masque est amené à se généraliser pour les mois à venir afin de se prémunir au maximum face au coronavirus. Pourtant, la grande majorité des personnes ne peuvent s'empêcher de se toucher le visage au cours de la journée. Cette irrépressible envie, souvent inconsciente, ne fait pas bon ménage avec la crise sanitaire actuelle. Dès lors, comment parvenir à concilier le masque et ces gestes réflexes ? Nos confrères du Monde se sont penchés sur la question.

Une étude réalisée par Mary-Louise Mclaws de l'Université de Nouvelles-Galles du Sud, à Sidney, a ainsi montré qu'un groupe de 26 étudiants se touchait, en moyenne, le visage 23 fois par heure ! 44% de ces contacts impliquaient une muqueuse (la bouche, le nez, les yeux) et 56% des zones non-muqueuses. En réalité, ces gestes réflexes sont le résultat d'une tension interne. Elodie Mielczareck, sémiolinguiste et auteure de La Stratégie du caméléon (ouvrage consacré à la communication non verbale), explique notamment que "la microdémangeaison fait partie de ces gestes quasi physiologiques qu’on peut très difficilement contrôler ou maîtriser, tels la dilatation des pupilles ou les tremblements. C’est un bon indicateur de notre état interne : lorsque nous nous grattons, nous évacuons une tension."



Or le contexte actuel de confinement accroît ce stress et donc augmente davantage cette tendance à se toucher le visage pour évacuer la tension.



D’autant que "plus on est ému, plus on se microdémange… avec un certain plaisir", développe la sémiolinguiste. "La microdémangeaison 'active' certaines zones du cerveau associées au circuit de récompense, et 'désactive' certaines zones associées à la douleur. Tout cela participe au fait que l’on ne peut s’en empêcher, alors même que ce comportement est à risque".



Le port du masque, inconciliable ?

Dominique Picard, psychosociologue, auteure de "Politesse, savoir-vivre et relations sociales" (collection Que sais-je, octobre 2019), rappelle tout d'abord que le port du masque n'a "de sens que par rapport aux autres gestes barrières". Le masque n'est donc pas la panacée face au Covid-19. En complément, il faut maintenir la distanciation sociale et se laver régulièrement les mains afin de minimiser les risques.



Afin d'éviter de se toucher le visage lorsque l'on porte un masque, Dominique Picard explique que le "fait qu’il y ait un masque peut déjà nous rappeler qu’il ne faut pas se toucher le visage" et que, si l'envie persiste, "il est possible d'apprendre à contrôler ces gestes par le coaching".

Le quotidien américain le New York Times propose également plusieurs astuces:



"Lorsque vous ressentez l’envie de vous gratter, de vous frotter le nez ou d’ajuster vos lunettes, prenez un mouchoir et utilisez-le à la place de vos doigts". Il est également suggéré d'être attentif à son comportement pour tenter de restreindre ses réflexes. De même, il est conseillé de s'occuper les mains (Le Monde donne l'exemple d'une boule antistress) voire de continuer à se toucher le visage si la tentation est plus forte que tout en se lavant, bien évidemment, consciencieusement les mains.