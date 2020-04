Comme tous les hôpitaux, les Cliniques universitaires Saint-Luc (Bruxelles) sont désormais sur le pont vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour prendre en charge les patients infectés par le coronavirus.

Les unités ferment les unes après les autres pour se transformer en espaces Covid-19. Mardi, ils étaient plus de 100 aux soins intensifs et dans les unités spécialisées. Aumônier dans l’institution, Guibert Terlinden y a passé une douzaine d’heures non-stop, si on excepte une pause casse-croûte au resto du personnel. Entretien.