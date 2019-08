Nous avons toutes et tous peur d’un certain nombre de choses. C’est humain, normal, logique, sain, pourrait-on dire. Mais quand cette peur entrave notre quotidien, quand elle pourrit notre vie, paralyse, fait souffrir, isole, handicape la personne qui la subit… on peut alors parler de peur pathologique ou de phobie. Un sujet que maîtrise le Pr Alain Luts, psychiatre aux Cliniques universitaires Saint-Luc, responsable de la Clinique des troubles anxieux.

En quoi la phobie se différencie-t-elle de la "simple" peur ?

Il est en effet très important de faire la distinction entre une peur et une phobie. Car, trop souvent, on confond les deux.

