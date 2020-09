L'augmentation du travail à domicile due au coronavirus va de pair avec "une augmentation considérable" des douleurs au niveau de la nuque, du dos et des épaules, alerte le groupe IDEWE, spécialisé dans la prévention et le bien-être au travail, à l'occasion de la journée nationale du télétravail (22 septembre).

Selon une enquête réalisée entre le 9 avril et le 30 juin auprès de 475 télétravailleurs, neuf télétravailleurs sur 10 règlent mal leur chaise de bureau et près d'un sur deux ne règle pas sa table de travail à la bonne hauteur.

"Sans une chaise de bureau, une table de travail et un écran bien réglés, on se retrouve rapidement dans une mauvaise position, ce qui peut provoquer des troubles physiques tels que des douleurs au niveau de la nuque, des lombaires ou des épaules", alerte IDEWE.

Ainsi, près de six télétravailleurs sur 10 (58%) ont souffert de maux de dos au cours des 12 derniers mois, contre 48% des employés de bureau. Les douleurs au niveau de la nuque et des épaules étaient également plus fréquentes que la moyenne chez les télétravailleurs: respectivement 53% (contre 36% en moyenne) et 39% (contre 25% en moyenne).