Ces données proviennent d'un essai clinique de phase 3 conduit auprès de plus de 30.000 personnes aux Etats-Unis. L'efficacité est en légère baisse en comparaison des 94,1% annoncés dans un grand essai clinique publié dans la revue médicale New England Journal of Medicine en décembre.

Moderna ne précise pas dans son communiqué si cette baisse dans l'efficacité est attribuable à l'émergence de nouveaux variants.

Mais la firme de biotechnologie travaille sur deux versions modifiées de son vaccin, spécifiques aux variants, dont les résultats sur des souris -- pas encore évalués par des pairs -- sont encourageants.

"Les nouvelles données pré-cliniques sur nos vaccins candidats spécifiques aux variants nous donnent confiance dans notre capacité à anticiper l'émergence de nouveaux variants", a applaudi Stéphane Bancel, le patron de Moderna.

Au 12 avril, Moderna dit avoir livré 132 millions de doses de son vaccin anti-Covid à travers la planète, dont 117 millions aux Etats-Unis.

Elle reste en bonne voie pour livrer 100 millions de doses supplémentaires aux Américains d'ici la fin mai, puis 100 millions de plus d'ici la fin juin.

L'essai clinique de l'entreprise pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans compte quelque 3.000 participants américains, et son essai pour les enfants âgés de six mois à 11 ans continue à recruter ses 6.750 participants aux Etats-Unis et en Chine.