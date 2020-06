Un "bien public mondial", voilà peu ou prou à quoi devrait ressembler le futur vaccin contre le Sars-CoV-2 pour apporter une réponse équitable et globale à ce fléau international. Dénué de brevet, ledit vaccin ne serait pas exploité par son développeur, mais mis à la disposition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou toute autre organisation supra-étatique, qui en coordonnerait la production et la distribution. Le critère national ou financier pourrait alors être subordonné à un critère sanitaire, qui consisterait par exemple à cibler en priorité le personnel de santé, les travailleurs en contact permanent avec le public, et les profils les plus à risque, dans chaque pays, avant le reste de la population. Ainsi "extrait des lois du marché", pour reprendre les propos tenus par le Premier ministre français Edouard Philippe à la mi-mai, le précieux sésame pourrait faire l’objet d’une distribution mondiale équilibrée et concertée.