© Montage (AFP et Bauweraerts)

Après le variant britannique, c'est à présent le variant brésilien qui fait l'objet de toutes les inquiétudes. Plus contagieux, mais aussi apparemment plus agressif, également appelé variant P1 ou amazonien, il a été identifié le 2 janvier 2021 au Japon où il a été détecté à l’aéroport de Tokyo-Haneda chez quatre voyageurs en provenance de l’Etat d’Amazonas au Brésil. Deuxième pays le plus endeuillé au monde après les Etats-Unis, le Brésil fait face une explosion de variants locaux qui entraîne une flambée catastrophique de l'épidémie.

Que fait-on pour éviter qu'il se propage davantage ? Quelles mesures précises sont prises pour casser les chaînes de transmission? Le maximum est-il vraiment mis en œuvre pour éviter un scénario catastrophe?

Voici les réponses du Dr Yves Coppieters, médecin épidémiologiste, professeur à l'Ecole de Santé publique de l'ULB.