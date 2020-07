La seconde vague a-t-elle commencé ? Les experts sont divisés sur la question mais tous appellent à la prudence et à respecter les gestes barrières. Étions-nous prêts pour la première ? Le virologue Pierre Van Damme estime que non. Devant la commission du Parlement flamand, celui qui est aussi vaccinologue de l'Université d'Anvers s'est montré très inquiet au sujet de la gestion belge d'une seconde vague de cas de Covid-19.

"Je pense que nous ne sommes pas prêts. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que nous n’avons pas d’excuse pour cela. Lors de la première vague, on pouvait encore dire que nous ne savions pas. De nombreux pays étaient dans la même situation", a-t-il déclaré.

Pour lui, force est de constater l'échec du tracing, mais "il n'y a pas de temps pour un nouveau système. Attendre fin août que ce système se mette sur la bonne voie, n'est pas non plus une option. Je crains que nous soyons dans une deuxième vague avec des conséquences exponentielles. Donc, en attendant plus d’efficacité, il doit y avoir un système qui donne des résultats immédiats".

En outre, Pierre Van Damme demande à certains secteurs de "comprendre qu’ils devront peut-être fermer pendant un an. Nous n’osons pas dire cela. C’est difficile mais, en réalité, ils devraient le savoir depuis le début. Ces secteurs devront être soutenus, c’est aussi la tâche du politique. Mais, j’insiste, il est très clair que certains secteurs événementiels ne pourront pas faire leur travail pendant un an ou un an et demi. Avec le rebond de l’épidémie, nous constatons maintenant que c’est la réalité."

Pour le vaccinologue, "nous perdons actuellement beaucoup de temps. Le virus se réorganise et se propage très efficacement. Tout le contraire de ce que nous faisons..."