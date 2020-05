On apprend sur ce site que le virus qui nous tracasse actuellement "ne se propage pas facilement" via les surfaces contaminées. Le CDC estime également que le risque de propagation de COVID-19 des animaux à l'homme, et vice versa, est faible. "Le COVID-19 se propage principalement par un contact étroit de personne à personne" précise le centre qui rappelle également que "certaines personnes ne présentant pas de symptômes peuvent transmettre le virus." Toutefois, il admet être encore "en train d'apprendre comment le virus se propage et la gravité de la maladie qu'il provoque".

Nos confrères de la RTBF notent que "l'agence fédérale de la santé publique américaine semble avoir récemment modifié ses directives datant du début du mois de mars". Celles-ci indiquaient qu’il "peut être possible" de contracter le virus à partir de surfaces contaminées.

Le média de service public précise que ce changement d'avis du CDC intervient après la publication d'une étude préliminaire, selon laquelle le nouveau coronavirus pouvait rester dans l’air jusqu’à trois heures et vivre sur certaines surfaces (plastique, acier inoxydable) jusqu’à trois jours. Une étude qui n’avait pas encore été validée par des pairs, ni confirmé que des personnes pouvaient être infectées après un contact avec une surface contaminée.

Sur la chaîne Fox News, le Docteur John Whyte (médecin en chef du site web de santé WebMD) a expliqué que "beaucoup de gens craignaient qu’en touchant simplement un objet, ils puissent attraper le coronavirus et ce n’est tout simplement pas le cas. Même si un virus peut rester sur une surface, cela ne signifie pas qu’il est réellement infectieux". Avant d'insister : "Cela ne signifie pas que nous devons cesser de nous laver les mains et de désinfecter les surfaces."