"Malgré les difficultés rencontrées durant la crise sanitaire, les budgets des sponsors gelés et les mesures de sécurité à respecter, on ne pouvait pas passer à côté du 21 juin et reporter la 7e édition à l’année prochaine, nous dit Bernadette Erpicum, présidente de l’ASBL Vidonne, initiatrice et organisatrice du Brussels Yoga Day. Le yoga est un art de vivre d’une grande richesse, permettant à chacun de (re)trouver énergie physique, apaisement mental et pleine conscience dans de nombreux domaines la vie."